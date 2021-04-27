В Тульской области один собутыльник изрубил топором другого Фото: Алексей ФОКИН

Ночью, незадолго до Новогодних праздников, в здании на улице Тесакова в городе Киреевск во время конфликта, произошедшего при совместном распитии спиртных напитков, один из собутыльников вспылил и пустил в ход топор, нанеся 24-летнему оппоненту несколько ударов по голове, туловищу и рукам потерпевшему, а затем избил его ногами, после чего скрылся с места преступления.

Потерпевший с трудом выжил, потребовалась хирургическая операция.

Теперь 21-летний житель Киреевска признан виновным по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия — и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.