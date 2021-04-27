Кикбоксеры Тульской области стали чемпионами России Фото: соцсети

Турнир собрал в стенах Дворца спорта им. Ивана Ярыгина 756 участников из 54 субъектов РФ. Щекинские кикбоксеры Виктория Мифтиева и Айрапет Аванесян стали победителями в дисциплине «фулл-контакт». Мифтиева стала лучше в весовой категории до 48 кг, Аванесян — в весе до 63,5 кг. Плюс ко всему, Екатерина Волкова завоевала золотую медаль на первом этапе первенства.

Теперь оба наших спортсмена-чемпиона включены в состав сборной России для участия в чемпионате мира, который пройдет с 14 по 24 октября в Италии.