Тульского бизнесмена и экс-руководителя ФКП «Росгосцирк» вызывали к следователю по уголовному делу Фото: Алексей ФОКИН

Владимира Шемякина и ряд других лиц вызывали для дачи показания по уголовному делу о мошенничестве. По одной из версий, ситуация связана с двойной продажей квартир в новостройке на улице Дубравной. Но, возможно, речь идет о ликвидированной ныне зоне отдыха «Заполярье».

Напомним, что Шемякин депутатом Государственной Думы. В 2019-2020 годах был исполняющим обязанности генерального директора ФКП «Росгосцирк».