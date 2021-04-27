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Спорт27 апреля 2021 16:20

В честь Первомая в Туле будут соревноваться юные велосипедисты

Стало известно, какие спортивные акции готовятся в городе к празднику
Игорь КОПЫТОВ
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В честь Первомая в Туле будут соревноваться юные велосипедисты

В честь Первомая в Туле будут соревноваться юные велосипедисты

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, с 28 по 30 апреля в Центр художественной гимнастики «Триумф» пройдут Межрегиональные соревнования по художественной гимнастике. Начало в 12.00.

29 и 30 апреля в спорткомплексе и на стадионе «Металлург», пройдет спортивный праздник «Наследники победителей» среди учащихся общеобразовательных организаций. Начало в 12.00.

1 мая на дорожках лыжероллерного центра «Веденино» состоится первенство Тулы в гонке критериум. Начало в 11.00. В это же время и в этот же день на центральном стадионе «Арсенал», будут соревноваться юные юных велосипедисты.