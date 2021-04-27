В Туле женщина украла мобильный телефон у покупательницы магазина Фото: Алексей ФОКИН

Потерпевшая, 30-летняя посетительница магазина в Пролетарском округе Тулы, оставила без внимания свой мобильный телефон. Этим воспользовалась другая посетительница магазина. Убедившись, что законная владелица телефона не видит ее, она забрала гаджет.

Когда жертва хищения обнаружила пропажу и обратилась в полицию, оперативно удалось установить личность злоумышленницы. Ей оказалась 31-летняя неработающая тулячка. Похищенное обнаружено и изъято. На воровку заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ.