Семейная драка в Тульской области: мужчина ударил бывшую супругу табуреткой Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 2 февраля 2021 года 62-летний житель Ясногорска в порыве гнева бросил табурет в голову 60-летней бывшей жены, причинив последней тяжкий вред здоровью.

В результате, решением суда мужчина по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также должен будет выплатить 28,8 тысяч рублей, потраченных на лечение потерпевшей.

Приговор суда в законную силу не вступил.