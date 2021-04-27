В новом микрорайоне Тулы появится сквер имени академика Валерия Легасова Фото: Алексей ФОКИН

Академик Легасов в первые часы возглавил группу, которая принимала важнейшие решения по локализации аварии на Чернобыльской АЭС и настоял на немедленной и полной эвакуации Припяти.

Пять лет назад в Туле на доме № 30 по проспекту Ленина был установлен барельеф в честь Легасва, теперь же предполагается сделать сквер в память о нем в микрорайоне «Северная Мыза». Все работы по благоустройству осуществят на внебюджетные средства — за счет местного застройщика.