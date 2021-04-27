Экс-директор строительной компании «Фаворит» в Туле приговорен к 4 годам лишения свободы Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что экс-директор компании заключал незаконные сделки по приобретению недвижимости, расплачиваясь за них деньгами участников долевого строительства. В итоге 2 многоэтажки в Юго-Восточном микрорайоне Тулы были сданы с более чем полугодовым опозданием. Еще 2 дома не готовы до сих пор.

Пострадавшими признаны 453 дольщика, а материальный ущерб превысил 790 миллионов рублей.

По требованию прокуратуры Тульской области на имущество подсудимого общей стоимость 46,5 миллионов рублей был наложен арест. Сама же компания "Фаворит" признана банкротом. Согласно решению суда, директор СК «Фаворит» приговорен к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен права занимать управляющие должности в течение 3 лет после освобождения.