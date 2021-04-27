Более полутора сотен водителей в Тульской области оштрафованы за неправильную перевозку детей на минувшей неделе Фото: Алексей ФОКИН

Всего было пресечено 22 855 нарушений Правил дорожного движения, среди которых больше 20 тысяч — при помощи комплексов автоматической фотовидеофиксации - превышение установленной скорости движения и выезд на встречку.

Далее в рейтинге нарушений — нерадивые родители - 153 водителя, 73 человека не уступили дорогу либо пешеходам, либо другим участникам движения, 65 водителей были нетрезвы за рулем. Причем 6 из них ранее уже наказывались за подобные нарушения. И, наконец, 16 водителей катались, будучи лишенным прав.

225 транспортных средств перемещено на специализированную стоянку.