В Тульской области задержан угрожавший полицейским ножом Фото: материалы пресс-служб

По имеющимся данным, днем 26 апреля в городе Плавске находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина напал с ножом на ранее ему знакомую 37-летнюю женщину, с родственником которой у него ранее возник конфликт, закончившийся нанесением родственнику телесных повреждений. Однако женщине удалось убежать от агрессора. Тогда злоумышленник вышел вслед за ней и, заметив припаркованный автомобиль, попытался нанести удар ножом водителю машины, но мужчине удалось оказать сопротивление и затем покинуть машину.

После этого подозреваемый сел за руль и, проехав немного, врезался в забор и попытался скрыться. А заметив сотрудников полиции, он стал угрожать им ножом, требуя не приближаться к нему. После этого и был благополучно задержан.

40-летнему жителю Плавского района теперь грозит наказание сразу по трем статьям - ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Расследование уголовного дела продолжается.