27 апреля в Туле без электричества останутся жители десятков домов Фото: Алексей ФОКИН

Они связаны с проведением работ по обслуживанию сетей, выправкой опор и другими техническими вопросами.

До 13:00 - Мясново: ул. Чмутова, 58-а, 58-82 (чётн.); 7-15 (нечётн.).

До 15:00 - пр-т Ленина, 112-б, 116.

До 16:00 - ул. Жаворонкова, 1-а, 4; ул. Мира, 1-б, 14-26 (чётн.), 24-а; пер. Гусеничный, 3-22; пер. Стандартный, 3-10; ул. Белкина, 21, 9, 15, 2, 4, 4-б, 8-б, 4-а; ул. Болдина, 97; ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.); 2-й пр-зд М. Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.); 3-й пр-зд М. Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.); 3-й пр-зд Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.); ул. Яблочкова, 15-37 (нечётн.); ул. Фучика, 3-43 (нечётн.), 4-18 (чётн.); 1-й пр-зд Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а; 2-й пр-зд Гастелло, 12-24 (чётн.), 13; ул. Гастелло, 2-6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а; ул. Глухополянская, 19-б; ул. 3-я Криволученская, 33; ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 26-а; ул. 5-я Криволученская, 2-12 (чётн.); ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-б, 106-132 (чётн.); ул. Н. Островского, 62, 25-37 (нечётн.); ул. 3-я Криволученская, 6, 10; пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.); пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.); пер. Агеева, 1-10.