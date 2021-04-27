27 апреля в Туле в нескольких домах отключат газоснабжение Фото: Алексей ФОКИН

В связи с проведением работ по техническому обслуживанию газового оборудования временно приостановят газоснабжение с 10.00 до 17.00 на ул. Металлургов, 56, в подъезде № 2, а с 12.00 до 18.00 - на Парашютном проезде, 38б, в подъездах № 3, 4.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.