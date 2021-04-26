25 лет за убийство женщины-водителя в Туле Фото: Алексей ФОКИН

В декабре 2018 года подсудимый решил использовать для своего преступления платформу «BlaBlaCar», которая предусматривает поиск водителей и пассажиров для совместных поездок за вознаграждение. Мужчина зарегистрировал на платформе два аккаунта под вымышленными именами и забронировал с них три пассажирских места в салоне автомобиля одной из пользователей приложения, которая планировала поездку из Москвы в Тулу. При встрече с водителем обвиняемый представился одним из попутчиков, при этом два других места остались свободными.

В пути женщина по просьбе преступника остановила автомобиль у края проезжей части автодороги М-2 «Крым» на территории Серпуховского района. Именно тогда обвиняемый потребовал передать ему все деньги и ценности, а после отказа совершил убийство водителя. С целью сокрытия преступления он вывез тело убитой женщины на ее автомобиле в лесной массив. Автомобиль же перегнал в город Ярославль и оставил на парковке.

В ходе расследования была установлена причастность мужчины и к другим преступлениям. Так, в ноябре 2018 года он ограбил хозяйку квартиры, которая сдавалась в наем по объявлению. Месяцем позже аналогичным образом он совершил нападение на жительницу Москвы, похитив ее шубу и другое имущество.

Убийце и грабителю назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.