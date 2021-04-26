Эпидемиологическая ситуация в Тульской области улучшается Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным, во всех возрастных группах количество заболевших стабильно или снижается. За прошедшую неделю в регионе было зафиксировано 429 новых случаев заражения вирусом COVID-19. В 5 муниципальных образованиях региона заболевших за неделю вообще не обнаружили.

Вместе с тем, на прошедшей неделе в регионе зафиксировано 7 случаев заноса коронавируса на предприятия, однако распространения болезни не случилось. Среди лиц, вернувшихся с курортов, заболеваний не выявлено.