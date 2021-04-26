В Тульской области зарегистрировано 53 случая присасывания клещей к людям Фото: материалы пресс-служб

Так, по последним данным на минувший уик-энд, из 53 случаев 16 пришлись на детей. При этом только за прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратилось уже 43 человека, из которых 14 -дети.

Большая часть обратившихся — туляки — 26 раз, 8 человек — в Алексинском районе, 3 — в Плавском, в Ефремовском, Новомосковском, Суворовском и Ясногорском — по 2 человека. Половина случаев произошла на придомовых территориях, треть - на дачных участках.

В результате проведенных исследований только в одной пробе подтверждено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза и еще в одной - гранулоцитарного анаплазмоза человека.