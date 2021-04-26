Тулякам предлагают запечатлеть дикую природу и внести вклад в развитие российской биологии Фото: Игорь КОПЫТОВ

Акция «City Nature Challenge 2021: Tula, Russia» призвана расширить возможности ученых в исследовании современной флоры и фауны. Жители Тульской области могут внести свой вклад в развитие российской биологии. Акция проводится с 30 апреля по 3 мая с целью сбора данных о биоразнообразии Тульского края.

Для участия в акции необходимо сделать фотографии природы и животных на территории региона. Итоги соревнования станут известны 10 мая.

Побеждает команда той области России, которая сделает больше наблюдений в своем городе.