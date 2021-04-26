В Туле по горячим следам задержали грабителей Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным данным, поздним вечером на него в подъезде многоквартирного дома напали двое злоумышленников. Избив, они отобрали у него 5 тысяч 600 рублей.

После обращения в полицию, сотрудники уголовного розыска оперативно задержали злоумышленников. 32-летний мужчина, ранее судимый за преступление в сфере незаконного наркооборота, а также его 31-летний подельник, ранее судимый за разбой, признались в содеянном. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ.