В администрации Тулы грядут кадровые перестановки

Глава администрации Тулы заявил о грядущих кадровых перестановках
Фото: Алексей ФОКИН
Главным вопросом было обсуждение итогов незапланированного обхода города. Основные претензии по благоустройству прозвучали в адрес Сергея Шестакова. Тот в свою очередь посетовал на отсутствие контроля и заинтересованности со стороны руководителей Советского, Привокзального и Центрального округов Тулы.
Как отметил глава администрации оружейной столицы, кадровые вопросы назрели и решения будут озвучены в ближайшее время.