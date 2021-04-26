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Общество26 апреля 2021 11:22

В администрации Тулы грядут кадровые перестановки

Об этом Дмитрий Миляев заявил на оперативном совещании 26 апреля
Игорь КОПЫТОВ
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Глава администрации Тулы заявил о грядущих кадровых перестановках

Глава администрации Тулы заявил о грядущих кадровых перестановках

Фото: Алексей ФОКИН

Главным вопросом было обсуждение итогов незапланированного обхода города. Основные претензии по благоустройству прозвучали в адрес Сергея Шестакова. Тот в свою очередь посетовал на отсутствие контроля и заинтересованности со стороны руководителей Советского, Привокзального и Центрального округов Тулы.

Как отметил глава администрации оружейной столицы, кадровые вопросы назрели и решения будут озвучены в ближайшее время.