В администрации Тулы грядут кадровые перестановки

Глава администрации Тулы заявил о грядущих кадровых перестановках Фото: Алексей ФОКИН

Главным вопросом было обсуждение итогов незапланированного обхода города. Основные претензии по благоустройству прозвучали в адрес Сергея Шестакова. Тот в свою очередь посетовал на отсутствие контроля и заинтересованности со стороны руководителей Советского, Привокзального и Центрального округов Тулы.

Как отметил глава администрации оружейной столицы, кадровые вопросы назрели и решения будут озвучены в ближайшее время.