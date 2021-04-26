В Тульской области будут хранить археологические артефакты со всей страны Фото: Алексей ФОКИН

Реставрационную мастерскую, выставочный зал и фондохранилище предполагается открыть в рамках подготовки к 650-летию Куликовской битвы, которое будет отмечаться в 2030 году. При этом хранилище будет межрегиональным, археологические находки в него смогут передавать музеи, не имеющие собственных условий для сбережения артефактов.

Реставрация одного из исторических зданий под эти цели уже началась — в доме на улице Кузнечной в Епифани оборудуют административный корпус, зону приема и обработки коллекций, помещения для экспресс-выставок. Само хранилище разместится в двухэтажном доме на улице Тульской. Рядом с ним будет построено еще одно здание.