По ночам в Тульской области на дорогах возможна гололедица Фото: Алексей ФОКИН

Вплоть до 28 апреля на территории Тульской области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха до нуля градусов. В ночные часы возможно падение до минусовых значений.

Перепады температуры могут привести к образованию наледи на отдельных участках дорог - мостах, спусках. При отрицательных температурах летняя резина начинает терять свои свойства и затвердевает, сцепление с дорогой ухудшается, и риск попадания в аварию возрастает.

Сотрудники УГИБДД по Тульской области рекомендуют водителям стоит быть крайне внимательными и аккуратными на дорогах, избегать резких маневров.