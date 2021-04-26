26 апреля «голубое топливо» исчезнет в Туле в нескольких домах Фото: Алексей ФОКИН

В связи с проведением работ по техническому обслуживанию газового оборудования временно приостановят газоснабжение с 10.00 до 17.00 на ул. Металлургов, 56, в подъезде № 1 и в поселке Горелки, на Гарнизонном проезде, 2в, в подъезде № 3, а с 12.00 до 18.00 - на Парашютном проезде, 38б, в подъездах № 1, 2.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.