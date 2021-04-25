В Туле за санитарные нарушения закрыли кафе «Байсун»

В Туле за санитарные нарушения закрыли кафе «Байсун». Проверку за соблюдением санитарных норм провел региональный Роспотребнадзор.

Кроме это проверка выявила еще нарушения в 3 организациях торговли. Вместе с указанным кафе закрыли также ИП Правова Л.Н. (г. Тула), ИП Гришина Е.С. (г.Щекино), ИП Наумова М.В. (г. Ефремов). По всем нарушениям составлены административные протоколы.

Также в рамках плановой проверки АО «Птицефабрика «Тульская» установлено неисполнение должностным лицом предприятия требований к обязательному использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания, составлен протокол по ч.2 ст.6.3 и передан в суд для принятия решения.