Как родителям школьников в Тульской области получить по 10 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

Как родителям школьников в Тульской области получить по 10 тысяч рублей.

В ежегодном Послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил о новой единовременной выплате на детей. Такие деньги получат не только семьи, где есть школьники, но и те, в которых дети только пойдут в первый класс в этом году.

Чтобы получить выплату, надо подать заявление в отделении МФЦ, Пенсионного фонда или органов соцзащиты. Также можно подать заявление и удаленно - на портале Госуслуг.

Получить эти деньги туляки должны в августе: планируется, что таким образом родители успеют подготовить детей к новому учебному году.