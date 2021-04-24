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Общество24 апреля 2021 15:35

Как родителям школьников в Тульской области получить по 10 тысяч рублей

Выплаты планируют начислить в августе
Елена Иргиз
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Как родителям школьников в Тульской области получить по 10 тысяч рублей

Как родителям школьников в Тульской области получить по 10 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

Как родителям школьников в Тульской области получить по 10 тысяч рублей.

В ежегодном Послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил о новой единовременной выплате на детей. Такие деньги получат не только семьи, где есть школьники, но и те, в которых дети только пойдут в первый класс в этом году.

Чтобы получить выплату, надо подать заявление в отделении МФЦ, Пенсионного фонда или органов соцзащиты. Также можно подать заявление и удаленно - на портале Госуслуг.

Получить эти деньги туляки должны в августе: планируется, что таким образом родители успеют подготовить детей к новому учебному году.