Куда обращаться тулякам в случае ЧС 24 апреля Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле организовано круглосуточное дежурство городской администрации.

Так, сегодня, 24 апреля, за порядком следит заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Вадим Новиков.

В случае чрезвычайной ситуации туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер доступен только со стационарного городского телефона).