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Происшествия24 апреля 2021 13:31

Житель Веневского района зарезал приятеля по пьянке

Приговор по уголовному делу вынес местный районный суд
Елена Иргиз
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Житель Веневского района зарезал приятеля по пьянке

Житель Веневского района зарезал приятеля по пьянке

Фото: Алексей ФОКИН

Житель Веневского района зарезал приятеля по пьянке. Приговор по уголовному делу вынес местный районный суд.

На следствии выяснилось, что 25 ноября 2020 года вечером 61-летний ранее судимый мужчина выпивал со своим знакомым и поссорился с ним. Во время конфликта мужчина выбил из рук приятеля раскладной нож, схватил его и не меньше 13 раз ударил его в грудь, по голове и шее, а также по рукам. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Суд приговорил жителя Веневского района к 10 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ЧП