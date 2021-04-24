Житель Веневского района зарезал приятеля по пьянке Фото: Алексей ФОКИН

Житель Веневского района зарезал приятеля по пьянке. Приговор по уголовному делу вынес местный районный суд.

На следствии выяснилось, что 25 ноября 2020 года вечером 61-летний ранее судимый мужчина выпивал со своим знакомым и поссорился с ним. Во время конфликта мужчина выбил из рук приятеля раскладной нож, схватил его и не меньше 13 раз ударил его в грудь, по голове и шее, а также по рукам. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Суд приговорил жителя Веневского района к 10 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.