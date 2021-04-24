Житель Тулы избил пьяного соседа и теперь отправится в колонию Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тулы избил пьяного соседа и теперь отправится в колонию. Приговор по уголовному делу вынес местный суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, вечером 11 ноября 2020 года в Туле в одном из общежитий на улице Металлургов местный 31-летний житель встретил соседа, который в очередной раз пришел домой пьяным. При этом пострадавший шумел и буянил. В конце концов обвиняемый избил пьяного мужчину, а потом затащил в его комнату. Там мужчина и скончался на следующий день от полученных травм.

Суд приговорил туляка к 7,5 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.