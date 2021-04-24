Где в Туле не будет электричества 24 апреля Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 24 апреля, без света остаются ряд домов на нескольких десятках улиц из-за различных работ:

- устранение дефекта электрооборудования;

- выправка опор;

- перетяжка проводов и др.

Так, с 9:00 до 16:00 отключат электричество в домах по адресам:

Новомосковское ш., 6, 8, 9, 22, 24, 24-а, 46, 38;

ул. Рязанская, 48, 48-а, 50, 52, 9;

ул. Металлистов, 1, 3, 19, 21, 23-а, 13, 15, 17, 20, 18, 14, 16, 8-а, 2-б, 9, 11, 14-в, 2, 4, 6-а, 25, 8, 12;

11-й пр-зд, 1-19 (нечё), 2-22 (чётн.);

ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 31-53 (нечётн.);

12-й пр-зд, 1-10, 2-а;

2-й Речной пр-зд, 1-10;

1-й Речной пр-зд, 1-10; 1-й пр-зд, 15, 16, 20-39;

ул. Красина, 78, 80;

ул. Речная, 2-9; 10-й пр-зд, 1-20;

ул. Речная, 1-7, 7-г

ул. Гагарина, 8, 10, 12;

ул. Октябрьская, 211

ул. Кутузова, 15, 15-а, 17, 17-а, 19;

пер. Репина, 31-39 (нечётн.), 34-60 (чётн.);

пр-зд П. Морозова, 1-а, 1-55 (нечётн.), 2-56 (чётн.);

ул. Газовая, 54-68 (чётн.), 61-69 (нечётн.);

пр-зд Полежаева, 1-а, 5-55 (нечётн.), 2-б, 2-56 (чётн.);

ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.);

ул. Бежковская, 47-55 (нечётн.), 23, 59.

п. Горелки:

ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40;

ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12;

ул. Ракетная, 6-12 (чётн.), 9

1-й Волоховский пр-зд, 12-48 (чётн.), 21-49 (нечётн.);

2-й Волоховский пр-зд, 22-38 (чётн.), 19-33 (нечётн.);

ул. 4-я Овражная, 4-16 (чётн.), 1-13 (нечётн.).

Мясново:

1-й пр-зд, 20-38 (чётн.), 34-а, 36-а, 28-а, 22-а, 31-а, 41-а, 37-а, 39-а, 39-б, 39-в, 45-а, 45-б, 45-в, 46-б, 46-в, 47-а, 47-б, 47-в;

ул. Воздухофлотская, 21;

ул. Рогова, 2;

ул. В. Краснослободская, 76-а.