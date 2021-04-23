Тульское ДТП по-джентльменски: сбил велосипедиста, извинился и уехал восвояси Фото: соцсети

На улице Лейтейзена в Туле на пешеходном иномарка сбила велосипедиста. Об этом стало известно из соцсетелй, где кто-тов выложил ролик с видеорегистратора. На нем видно, как молодой человек по переходу ехал на двухколесном транспорте. Хотя по правилам должен был бы катить его рядом.

Водитель легковушки не притормозил и задел велосипедиста, от удара тот зацепил припаркованное рядом авто. Обменявшись претензиями, и водитель «Киа», и велосипедист разъехались по своим делам.