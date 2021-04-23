В Тульской области мужчина угнал автомобиль своего собутыльника Фото: Алексей ФОКИН

Так, что 29 января, днем, ранее судимый выпивая со своим знакомым в своей квартире в Новомосковске, дождался пока потерпевший уснул, взял из куртки мужчины ключи от автомобиля, находящегося в его пользовании. После чего преспокойно уехал на чужой машине в неизвестном направлении.

Очнувшийся собутыльник бросился на розыски пропажи, и правоохранители быстро задержали похитителя. Теперь нетрезвый угонщик по ч. 1 ст. 166 УК РФ приговорен к лишению свободы на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.