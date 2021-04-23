Злостный алиментщик в Тульской области будет выполнять исправительные работы Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что с апреля 2015 года после лишения родительских прав мужчина уклонялся от уплаты алиментов на трех несовершеннолетних детей в размере 1/2 части всех доходов. Общая задолженность составила 57900 руб.

На суде он свою вину признал и раскаялся. Поэтому ему, согласно ч.1 ст. 157 УК РФ, назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 7 месяцев с ежемесячным удержанием в доход государства 10% его заработка.

Приговор в законную силу не вступил.