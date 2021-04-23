Справедливость восторжествовала спустя много лет: жителю Тульской области вместо аварийной квартиры выдали новую Фото: Алексей ФОКИН

В поселке Шахтерском Узловского района одному из жильцов признанного аварийным дома в свое время не выдали квартиру. Причиной называлось, что в момент расселения, в 2003 году, он не проживал по адресу регистрации, а разыскать его на тот момент, по-видимому, не получилось.

Узловской межрайонной прокуратурой было вынесено представление в адрес главы муниципального образования, что нарушение жилищных прав надо бы устранить. Но дело с мертвой точки так и не сдвинулось. И лишь после решения суда требования прокурора были удовлетворены.

Мужчина, спустя столько лет, отпраздновал новоселье.