В Тульской области задержаны похитители рельсов Фото: материалы пресс-служб

Один из фигурантов, обнаружив на перегоне между станциями Горбачево и Арсеньево неэксплуатируемую железнодорожную ветку, решил произвести демонтаж рельсов с последующей сдачей их в пункт приема металлолома. В качестве подмоги он пригласил приятеля, у которого имелось газорезательное оборудование и подходящий автомобиль.

Вооружившись всем необходимым, злоумышленники распилили часть рельсов на 40 метровых фрагментов, загрузили в машину и сдали в пункт приема. Несколькими днями позже сообщники повторили свой «вояж», укоротив железнодорожный путь еще на 40 метров. А вот на третий раз попались с поличным сотрудникам ЛО МВД России - в припаркованном неподалеку автомобиле лежали еще 16 фрагментов рельса.

В общей сложности злоумышленники похитили почти 6 тонн маталла, причинив железнодорожникам ущерб свыше 110 тысяч рублей.

Теперь в отношении двух жителей Тульской области 47 и 38 лет возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ.