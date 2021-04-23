В Тульской области приговорили к тюремным срокам банду телефонных мошенников Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что трое злоумышленников решили поживиться за счет доверчивости людей. Это были неоднократно судимый 41-летний житель Новосибирской области, а также 31-летний ранее судимый мужчина и 49-летняя женщина, жители Узловского района.

Действуя в составе организованной группы, они в период с февраля по апрель 2019 года осуществляли звонки на домашние телефоны пожилых жителей Тульской области. Представляясь их родственниками, а затем сотрудником полиции, злоумышленники выманивали обманом денежные средства у пожилых людей посредством звонков по телефону. Общий ущерб жертв составил 785 тысяч рублей.

Суд приговорил мошенников к лишению свободы на сроки от 3 до 11 лет.