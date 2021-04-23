С 26 апреля туляки могут проголосовать за проекты общественных пространств Фото: Алексей ФОКИН

Жители региона смогут отметить понравившийся облик объектов благоустройства. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» голосование пройдет в десяти муниципальных образованиях области доступно для тех, кому больше 14 лет. Выбрать наиболее удачный дизайн-проект можно на городском сайте.

Отдать свой голос тулякам помогут волонтеры. Они будут работать в МФЦ, торговых центрах, культурных учреждениях и общественных местах.

Голосование продлится до 30 мая.