23 апреля в Туле ожидаются массовые отключения электричества Фото: Алексей ФОКИН

Они связаны с проведением работ по обслуживанию сетей, выправкой опор и другими техническими проблемами. До 12:00 - ул. Плеханова, 92, 82-а; ул. Марата, 26, 26-в, До 16:00 - пр-т Ленина, 46, 50, 50-а, 52, 50-г стр. 1, 2; ул. Ф. Энгельса, 34; ул. Кутузова, 13; Демидовская пл., 4-16 (чётн.), 13, 15; пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.); пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.); пер. Агеева, 1-10; ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 57-109 (нечётн.).