В Туле появятся новые дорожные развязки Фото: Алексей ФОКИН

Так, уже проработывается вопрос об организации кругового движения в районе магазина «Леруа Мерлен». Проект позволит создать выезд с ЖК «Юго-Восточный» на улицу Рязанскую.

Из микрорайона «Новая Тула» в Нижней Китаевке будут организованы два выезда на Калужское шоссе и еще один – на 5-й Лихвинский приезд. В районе ЖК «Московский» проектируется дорога по проезду к улице Чмутова под Павшинским мостом. В районе ЖК «Современник» скорее всего будут создавать дополнительную развязку.

Готовится техзадание по проектированию дороги, которая должна связать Веневское шоссе и Торховский проезд. Таким образом удастся насквозную «пробить» Восточный обвод еще дальше.

Уже в текущий момент реализуется строительство дороги в районе ЖК «Балтийский», которая должна связать Одоевское шоссе с улицой Чмутова.

Все эти проекты нацелены на решение транспортного обеспечения новых жилых микрорайонов.