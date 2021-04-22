В Тульской области женщина вернула деньги за неустановленный забор по суду Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области женщина вернула деньги за неустановленный забор по суду.

Как было установлено в ходе судебного следствия, в июле 2020 года жительница Тульской области заключила договор с ООО «АРТ ЛЮКС», по которому ей должны были поставить забор не позднее 5 августа 2020. Женщина также оплатила услуги стоимостью 67 000 рублей и в день заключения договора внесла аванс – 20 000 рублей. Однако организация работы не выполнила в срок и аванс вернуть отказалась. Тогда женщина обратилась в суд.

Суд постановил взыскать с ООО «АРТ-ЛЮКС» в пользу жительницы Тульской области денежные средства, внесенные по договору подряда, а также выплатить моральную компенсацию в общем размере 61500 рублей.