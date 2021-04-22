В Ефремове прокуратура обязала администрацию починить тротуар Фото: Алексей ФОКИН

В Ефремове властей обязали починить тротуар. Ситуация на контроле межрайонной прокуратуры.

Так, во время проверки было установлено, что на улице Тульское шоссе в Ефремове асфальт тротуара уже почти разрушился: на нем многочисленные выбоины и просадки, а это затрудняет передвижение пешеходов. В связи с этим прокуратура внесла главе администрации Ефремова представление, потребовав заменить покрытие тротуара до 15 ноября 2021 года.

За несоблюдение требований по безопасности дорожного движения заместитель главы администрации органа местного самоуправления привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 000 рублей.