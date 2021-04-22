В Тульской области с голубятником рассчитались фальшивыми деньгами Фото: Алексей ФОКИН

63-летний неработающий житель Московской области обратился к 72-летнему веневцу, разводившему голубей, с просьбой продать ему одну птицу. Для этого он сам прикинулся увлеченным голубятником. В цене сошлись легко — 500 рублей. Москвич расплатился 5-тысячной купюрой, отсчитали сдачу... Вот только немного позже веневский птицевод обнаружил, что с ним расплатились «билетом банка приколов».

Поняв, что стал жертвой обмана с ущербом в 4,5 тысячи рублей, мужчина обратился в полицию. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось вычислить и задержать мошенника. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.