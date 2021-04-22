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Общество22 апреля 2021 11:55

В Тульской области завод не определил санитарно-защитную зону

Роспотребнадзор выявил нарушения в Новомосковске
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области завод не определил санитарно-защитную зону

В Тульской области завод не определил санитарно-защитную зону

Фото: соцсети

«Первомайский завод ЖБИ» не создал необходимые по требованиям условия к рабочим местам на производстве, расположенном на Комсомольском шоссе, 68, - уровни шума, освещенности и параметров микроклимата не соответствовали гигиеническим нормативам.

Кроме того, не был выполнен проект организации санитарно-защитной зоны предприятия, отсутствовало решение об ее установлении.

По результатам проведенной проверки в отношении юридического лица возбуждено два дела об административном правонарушении.