В Тульской области завод не определил санитарно-защитную зону Фото: соцсети

«Первомайский завод ЖБИ» не создал необходимые по требованиям условия к рабочим местам на производстве, расположенном на Комсомольском шоссе, 68, - уровни шума, освещенности и параметров микроклимата не соответствовали гигиеническим нормативам.

Кроме того, не был выполнен проект организации санитарно-защитной зоны предприятия, отсутствовало решение об ее установлении.

По результатам проведенной проверки в отношении юридического лица возбуждено два дела об административном правонарушении.