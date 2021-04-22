В Туле закрыли ресторан из-за нарушения санитарных требований Фото: материалы пресс-служб

В ходе проверки, проведенной Управлением Роспотребнадзора по Тульской области, было установлено, что в ресторане «Левъ», расположенном в Скуратовском микрорайоне, нарушалось законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период возникновения угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Суд постановил приостановить деятельность организации общественного питания сроком на 30 суток. В указанный срок руководство организации обязано устранить выявленные нарушения.