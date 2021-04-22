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Здоровье22 апреля 2021 11:12

В Туле закрыли ресторан из-за нарушения санитарных требований

В заведении не соблюдались «антиковидные» меры
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле закрыли ресторан из-за нарушения санитарных требований

В Туле закрыли ресторан из-за нарушения санитарных требований

Фото: материалы пресс-служб

В ходе проверки, проведенной Управлением Роспотребнадзора по Тульской области, было установлено, что в ресторане «Левъ», расположенном в Скуратовском микрорайоне, нарушалось законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период возникновения угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Суд постановил приостановить деятельность организации общественного питания сроком на 30 суток. В указанный срок руководство организации обязано устранить выявленные нарушения.

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