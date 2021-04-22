100-летний юбилей З.И. Левинсона отметят в Тульском педуниверситете на филологическом факультете

На факультете русской филологии и документоведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого в рамках университетского проекта памяти «Жизнь замечательных людей» состоятся торжественные мероприятия, посвященные 100-летию выдающегося литературоведа Залмана Израилевича Левинсона (1921-1995).

В истории факультета русской филологии и документоведения З.И. Левинсон – один из самых известных и авторитетных преподавателей. Его жизнь вбирает в себя все главные страницы истории страны и университета. Залман Израилевич – ветеран Финской и Великой Отечественной войн, студент легендарного МИФЛИ, крупнейший специалист по творчеству К.А. Федина, долгие годы поддерживавший дружеские отношения с самим писателем и его семьей, родоначальник одной из самых уважаемых династий тульской интеллигенции.

В 10.30 в аудитории 22 учебного корпуса №1 на Менделеевской начнется торжественное заседание профессорско-преподавательского состава и студентов. Затем состоится открытая лекция, посвященная жизни и деятельности З.И. Левинсона.

В 12.00 откроется выставка из фондов НОБИ-Центра, представляющая многогранную личность юбиляра.

В торжествах примет участие дочь З.И. Левинсона – Любовь Залмановна, которая поделится воспоминаниями о своем отце и своей семье.

Приглашаем принять участие в праздновании 100-летнего юбилея З.И. Левинсона студентов и преподавателей университета, ветеранов и выпускников нашего вуза, представителей общественности города.

Будем рады видеть вас на факультете в этот торжественный день.