22 апреля в Туле без света на весь день останутся десятки улиц Фото: Алексей ФОКИН

Они связаны с проведением работ по обслуживанию сетей, выправкой опор и другими техническими проблемами.

До 12:00 электричества не будет по адресам: ул. Коминтерна, 5, 7, 11; ул. Советская, 6; ул. Дм. Ульянова, 20-б, 20, 12, 18, 14, 16, 22.

До 13:30 - ул. Революции, 6; ул. Ленина, 22, 24; ул. Демонстрации, 8.

До 16:00 - ул. Н. Островского, 1-а; п. Н-Басово: пр-зд Энергетиков, 4, 6; ул. Р. Зорге, 36; 2-й пр-зд М. Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.); 3-й пр-зд М. Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.); 3-й пр-зд Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.); ул. Яблочкова, 15-37 (нечётн.); ул. Фучика, 3-43 (нечётн.), 4-18 (чётн.); 1-й пр-зд Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а; 2-й пр-зд Гастелло, 12-24 (чётн.), 13; ул. Гастелло, 2-6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а; ул. Глухополянская, 19-б; ул. М. Расковой, 10-22; ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.), 31-61 (нечётн.); пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (чётн.); ул. Нестерова, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Осипенко, 2-14 (чётн.), 1-9 (нечётн.), 15; ул. Краснодонцев, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.); 2-й пр-зд Гастелло, 2-10 (чётн.), 1-11 (нечётн.); ул. Глухополянская, 4, 6; ул. Бородина, 2, 4, 6; ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 24-а, 13-37 (нечётн.), 28-а, 28-б; пер. Краснодонцев, 10, 12; ул. Осипенко, 13, 14; ул. Ушинского, 14-а, 14-б, 14--38 (чётн.), 30-а, 30-б, 30-г, 36-а, 38-а, 40-а, 40-б, 50; 25-й пр-зд, 10, 12, 14, 1-17 (нечётн.), 2-а, 49; 10-й пр-зд, 80-104 (чётн.), 95-123 (нечётн.); 22-й пр-зд, 3-25 (нечётн.), 4-28 (чётн.); 23-й пр-зд, 3-24; 31-й пр-зд, 2-32 (чётн.); 12-й пр-зд, 45-61, 47-а-56-а; ул. Кап. Громова, 2-а, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6; ул. Речная, 69-85 (нечётн.), 72-90 (чётн.); 28-й пр-зд, 43, 56, 58; 24-й пр-зд, 1-21 (нечётн.), 2-24 (чётн.); 25-й пр-зд, 2-в; 27-й пр-зд, 26-а, 28-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.); 28-й пр-зд, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.); 29-й пр-зд, 52; ул. К. Либхнехта, 1-21 (нечётн.), 28-а; ул. 2-я Хомутовка, 4-8 (чётн.), 1-а, 1-3 (нечётн.); ул. Шишкина, 1-19 (нечётн.), 2-8, 8-а (чётн.); ул. Р. Люксембург, 11-б; Мясново: ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 5, 3, 3-а; ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4; 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4; ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26; ул. Чмутова, 58-78, 58-а, 7/2, 9, 11, 13, 15.

До 18:00 - ул. Металлургов, 67, 65, 69, 63, 61, 71, 73; пр-т Ленина, 115, 115-а, 115-б; ул. Н. Руднева, 64, 64-а, 64-б.

До 20:00 - Новомосковское ш., 8.