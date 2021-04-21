«Единая Россия» поздравила с Днем местного самоуправления активы районов

В День местного самоуправления Тульский кремль посетили активы двух районов области - Киреевского и Богородицкого.

Поездка на экскурсию в свой профессиональный праздник - стала подарком от регионального отделения партии «Единая Россия» самым неравнодушным людям, которые ежедневно решают вопросы жителей своих территорий - работникам администрации муниципальных образований, сельским старостам, главным по домам и просто активистам. В итоге 120 человек прошлись по уникальному маршруту. Экскурсия актива Киреевского района началась у Одоевских башен Кремля.

- Предлагаю пройти вокруг стен, - начал экскурсовод Юрий Кузнецов. - Раз вы жители Тульской области, общеизвестных фактов будет минимум, сделаю акценты на самое интересное. Гид действительно рассказал только любопытные истории. Правда, иногда, не слишком радужные. Например, про времена, когда Тульский кремль - был границей государства.

Экскурсию для гостей провел Юрий Кузнецов

- Набеги совершались не ради богатства, а ради простых русских сельских людей, - сказал Юрий, - они были ценным ресурсом для разбойников: мужчин продавали на арабских рынках как рабочую силу, женщин - в гаремы.

- Обидно за наших, - отметила участница экскурсии Оксана Амочкина. - Русский человек всегда был трудолюбив, в прочем, как и сейчас - у нас в сельских территориях живут очень славный народ.

Участники экскурсии задавали много вопросов в ходе экскурсии.

Участники экскурсии задавали много вопросов: из чего сделаны стены Кремля? Почему зубцы на парапетах в виде ласточкиного хвоста? Почему набережная напоминает парк Зарядье? - Считается, что стены сделаны из гипса, который добывают в Веневе, ласточкин хвост - результат работы итальянских архитекторов, у Тульской набережной и парком Зарядье в Москве один архитектор, - отбивался Юрий Кузнецов. Экскурсия была рассчитана на три часа. Участники останавливались у каждого памятника, расположенного вдоль стен, прошлись по набережной, узнали историю соборов внутри территории Кремля.

Пришли поздравить с профессиональным праздником участников экскурсии Марина Левина, первый заместитель председателя областной Думы и Андрей Дубровский, депутат Тульской областной Думы.

- Мы посчитали, что такая экскурсия в День местного самоуправления - профессиональный праздник людей, которые посвятили себя заботе о своих земляках, станет достойным подарком от регионального отделения партии «Единая Россия», - отметила Марина Викторовна. - Они ежедневно решают вопросы, которые касаются благоустройства, транспортного обслуживания, услуг сферы здравоохранения, образования, социального обслуживания и многие другие.

Музейное объединение Тульской области подготовило для таких участников сегодняшнего мероприятия не простую экскурсионную программу, а с хорошими интерактивными сюжетами, которая появилась благодаря проекту «Своими глазами». Его «Единая Россия» реализует с 2016 года. Рада была видеть, что большое количество неравнодушных людей - порядка 120 человек - приехали сегодня на наше мероприятие, всех хотелось бы поздравить и пожелать удачи!

- Сегодня необходимо воспитывать более бережливое отношение к нашим корням, - говорит Андрей Владимирович, - надеюсь, что участники экскурсии проникнутся историей Тульского Кремля и, по возвращению на свои территории, актив местного самоуправления сможет донести до земляков самое важное - мысль о том, что нужно сохранять и преумножать наше наследие. Особенно важно рассказывать об этом подрастающему поколению. Таких мероприятий необходимо проводить больше! Мы всегда готовы их поддерживать.

Проект «Своими глазами» включает в себя 20 маршрутов, охватывает 50 объектов культурного наследия, и уже более 15000 человек поучаствовали в нем.

Участники экскурсии прониклись историей Тульского Кремля.

- Я много раз гуляла по территории Тульского кремля, - говорит участница экскурсии Ольга Герасина, - и оказывается, не знала сколько интересных фактов! Даже слов нет, какие потрясающие экскурсоводы, какой великолепный маршрут, спасибо за организацию! За такой подарок в наш профессиональный праздник.

- Мне нравится посещать такие экскурсии, - отметил Александр Бычков, самый молодой представитель местного самоуправления, -казалось бы центральное место в нашем регионе, мы все тут неоднократно были, но экскурсоводы сумели удивить неизвестными фактами про Тульский кремль, молодому поколению - моим ровесникам - особенно важно, чтобы мы чтили традиции, преумножали их, я рад, что в нашей Тульской области идет активная работа по развитию туризма.

- Мы так засиделись за время пандемии дома, - сказала в заключении экскурсии участница Светлана Харитонова. - Сегодняшнее мероприятие как глоток свежего воздуха, спасибо большое за такой интересный проект «Своими глазами», спасибо «Единой России» за то, что вы организовали для нас такую экскурсию!