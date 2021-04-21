В Туле установлен новый «антирекорд» превышения скорости движения по улицам - почти 150 км/ч Фото: Алексей ФОКИН

Максимальная скорость на тульских улицах зафиксирована системой видеофиксации нарушений правил дорожного движениях 13 апреля в 22:05. Водитель разогнался до 148 км/ч двигаясь по проспекту Ленина к улице Советской.

В целом, за минувшую неделю автолюбители превысили нештрафуемый порог скорости в пределах города 109 раз. А вот средняя скорость движения с 12 по 18 апреля составила всего 25,5 км/ч.