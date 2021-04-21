В Туле управляющую компанию наказали за нарушение пожарной безопасности
Фото: Алексей ФОКИН
В ходе прокурорской проверки установлено, что в доме №15 по улице Максима Горького в Туле на путях эвакуации и лестничных площадках хранилась мебель и другие горючие материалы. Это является вопиющим нарушением пожарного законодательства.
В адрес руководителя УК было внесено представление об устранении нарушений, и теперь хлам из дома убран.
Главный инженер управляющей компании привлечен к административной ответственности.