По Туле гулял голый мужчина с мочалкой Фото: соцсети

По улице Болдина в Туле среди бела дня расхаживал голый мужчина. Откуда он взялся, и что пытался этим доказать, неизвестно. Тем более с мочалкой в руках.

В комментариях туляки предполагают, что мужчина таким образом демонстрирует, что он малоимущий, чтобы получить социальные выплаты. Другие считают, что он вышел на улицу, чтобы принять водные процедуры — дождливая погода располагает, а дома воду отключили.

Есть наиболее правдоподобные версии, что это «весеннее обострение». А есть и совсем фантастические — якобы это Терминатор, который отправился на поиски одежды и мотоцикла.

Кстати, в декабре прошлого года на улице Советской вечером полицейские задержали абсолютно голую женщину, бродившую по проезжей части.