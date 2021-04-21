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Общество21 апреля 2021 14:54

Обязательные работы за дачную кражу получили двое мужчин в Тульской области

Вступил в законную силу приговор Новомосковского городского суда
Игорь КОПЫТОВ
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Обязательные работы за дачную кражу получили двое мужчин в Тульской области

Обязательные работы за дачную кражу получили двое мужчин в Тульской области

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Еще в начале декабря двое местных жителей с наступлением сумерек решили «почистить» один из домиков в садовом кооперативе на территории Новомосковска. Перелезли через забор, проникли в летнюю кухню и поживились, чем нашли - металлическую раковину, алюминиевую кастрюлю с крышкой, сковородку металлическую с крышкой и ручкой, решетку для гриля, лопату штыковую и грабли садовые без черенков.

Как потом расценил суд — имущества на две тысячи рублей.

Вот только унести все это они не успели — их на месте поймал сам хозяин дачи.

Как результат, теперь один из воришек приговорен к обязательным работам на 240 часов, а другой — на 210. Приговор в законную силу вступил.