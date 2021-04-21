По 13 лет тюрьмы: приговор двум наркодельцам в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Летом 2020 года в одном из частных жилых домов Щекино было поставлено на поток выращивание наркосодержащих растений конопли — двое мужчин внутри помещения установили несколько палаток, организовали необходимый уровень освещения, приборы для измерения температуры воздуха и уровня кислотности почвы. А дальше трепетно ухаживали за подрастающими кустами - поливали, рыхлили почву, вносили удобрения. Так, совместными усилиями они вырастили не менее 40 растений.

Дальше предстояло наладить переработку и сбыт. И это получилось у незаконных предпринимателей — один фасовал, другой барыжил. Но недолго, пока не попались на очередной передаче свертка с марихуаной подставному покупателю.

В ходе проведенных позже осмотров «фермы» были изъяты растительные массы общим весом более 1,16 кг, части растений, содержащие наркотическое средство, большое количество емкостей для хранения готовых наркотиков, упаковочный материал и оборудование целой подпольной лаборатории.

На суди один из мужчин признал себя виновным в единоличном незаконном культивировании растений, но сбыт на себя не взял. Второй, напротив, признался в сбыте, но настаивал на единичном случае. Но суд с ними не согласился.

В результате оба признаны виновными по целому ряду статей — незаконному культивированию в крупном размере растений, содержащих наркотическое средство, группой лиц по предварительному сговору предварительному сговору, и незаконному сбыту — и каждому из подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.