В Туле задержали автомобильного афериста Фото: Алексей ФОКИН

Схема была проста: злоумышленник через знакомых узнал о 35-летнем туляке, который желает купить машину, связался с будущей жертвой и предложил посодействовать в получении максимально льготного автокредита. Взял задаток в размере 57 тысяч рублей и пропал - перестал отвечать на звонки потенциального покупателя.

Сотрудники уголовного розыска выяснили личность и местонахождение афериста и задержали его. 31-летний туляк не стал отпираться — он заранее намеревался забрать задаток себе, не имея ни возможности, ни желания содействовать жертве в приобретении транспортного средства.

Сейчас в УМВД России по г. Туле выясняют все детали происшествия.